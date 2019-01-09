澎湖北海12天發現4傷龜 攻擊性傷口令人擔憂

2019-01-09 18:51

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖海域自跨年以來，接連救援4頭傷龜，今日就一連2起，更令人擔憂的是在白沙赤崁發現的綠蠵龜，頭部及龜殼都有攻擊性傷口，今日在城前沙灘的綠蠵龜，頭部也有攻擊性傷口，目前都在澎湖海洋生物研究中心收容治療。

根據紀錄顯示，去年12月29日白沙赤崁漁港發現1頭體弱綠蠵龜，頭部及龜殼都有損傷，懷疑是攻擊性傷口；今年1月6日鳥嶼安檢所又發現1頭綠蠵龜，今日則分別在白沙城前、西嶼內垵北各發現1頭綠蠵龜，其中內垵北已死亡，白沙城前則頭部受傷，但也出現攻擊性傷口。

由於接連4頭海龜都在澎湖北海海域發現，發現時間又相當緊密，加上有2頭出現攻擊性傷口，引發外界質疑是否外海出現攻擊性生物，或著懷疑又有人獵捕海龜，但因2頭海龜都是活體，依照規定必須為新鮮死亡個體才能解剖，因此暫時無法確定致傷原因，現活體都送往澎湖海洋生物研究中心附設傷病龜中心，進行收容治療，但狀況不佳。

針對外界質疑，澎湖海洋生物研究中心副研究員許鐘剛表示，每年1至2月、8至9月為海龜救難高峰期，1至2月都是出現在北海，體型較大的海龜，都是因體弱遭北風吹至岸邊，有時候是吃了不該吃的東西、有的是被漁船撞擊或漁具成傷，已是每年常態，但冬季救援的海龜狀況普遍不佳；至於夏季8-9月救傷的海龜，則以剛孵化的幼龜為主。

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