「不會沒有豬肉可賣」60年老店捐肉乾做公益

2019-01-09 20:04

〔記者張聰秋／彰化報導〕「不會沒有豬肉可賣！」彰化市民權市場傳承3代的60年豬肉乾老店「水根行」，肉乾是明星商品，每月豬肉用量高達8000公斤，1年接近10公噸，數量驚人，第3代負責人邱信翰說，萬一台灣爆出非洲豬瘟疫情，他一點都不擔心會不會出現沒有豬肉可吃的問題，倒是可能市場供需不平衡，肯定造成物價波動。

農曆春節快到了，創世基金會舉辦「植物人雙軌服務暨第29屆寒士吃飽30」，為弱勢家庭籌募辦桌經費，水根行以深根台灣60年回饋社會，特別捐出肉乾組合的金豬禮盒，每盒500元義賣，所得捐作基金會助植物人管灌奶粉經費。

縣府社會處長王蘭心到場見證善行，她說，基金會、店家和公部門結合，這是非常好的愛心大串聯活動，社會處多年來與基金會合作，認識了用心的邱老闆，共同把愛心散播開來，讓愛心更為彌足珍貴。

邱信翰受訪時指出，店從阿公創業傳承至今，口蹄疫情爆發當年，他年紀還小，店安然渡過，未來萬一豬瘟疫情爆發，消費者信心受影響，但售出的豬肉商品在政府、養豬業者和商家層層把關下，肯定不會有問題，因為豬隻一旦被檢驗出問題，第一時間就會處理，也會被檢驗和農政單位擋掉，可以販賣的豬隻一定是健康安全。

邱信翰說，若出現疫情不至於豬肉都消失，因為影響層面太大，各行各業都受影響，就連烘焙業因為豬油需求也會受波及，所以不可能沒有豬肉，唯一會影響量減少，供需問題價格會漲。

創世斗六分院院長張曉蓉說，彰化分會提供80多個植物人家庭協助到宅服務，1月27日在旭光西路封街舉辦「寒士吃飽30尾牙」，席開75桌，目前還差4成，希望善心人士、企業響應，認助專線（04）8380138。

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