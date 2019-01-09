東沙環礁藏千年珊瑚 徐國勇籲海洋文化不要變海鮮文化

2019-01-09 18:34

［記者黃旭磊／高雄報導］內政部長徐國勇見證中山大學與海洋國家公園管理處簽合作備忘錄（MOU），呼籲重視東沙環礁千年珊瑚，不要把「海洋文化變成海鮮文化」。

中山大學校長鄭英耀、海洋國家公園管理處官員今天（9日）簽約，將在東沙國際海洋研究站促進國際合作科學研究，徐國勇見證後致詞表示，期待將海洋能量發揚光大，而管理需學術基礎，「否則一不小心就會把海洋文化變成海鮮文化」。

徐國勇說，當地尚未對一般民眾開放，未來將推動生態旅遊，打造成綠能科技生態島。

東沙國際海洋研究站建置計畫主持人、中山大學海洋科學系教授宋克義等研究人員，於東沙環礁浮潛50公尺發現世界級珊瑚礁，已存活200至4000年，另，海草床廣達80平方公里，面積是台北大安森林公園300倍。

不過，海草床於2014年發生大量死亡，死亡面積約30％，至今尚未恢復，讓科學家惋惜。而東沙環礁過去5年，吸引超過20國科學家登島研究海洋、大氣，並在台北、高雄舉辦多場研討會。

宋克義說，在科技部支持下，過去5年東沙研究發表約50篇科學論文，發現是全台唯一可以見到魟魚、鯊魚活動海域，國際民航機可從空中見環礁上大白斑，而皺紋寄居蟹（Coenobita rugosus）身長1.7公分，為南台灣生態島中體型最大。

研究人員指出，從地緣看來是台灣回饋國際絕佳機會，南海是全球海水酸化前哨站，可以預見未來全球酸化海洋狀況，將吸引更多研究者到訪。

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