開平餐飲端年菜料理 台啤、筒仔米糕通通入菜

2019-01-09 20:58

〔記者蔡亞樺／台北報導〕農曆春節腳步漸近，台北市私立開平餐飲學校每年推出學生一手研發設計的年菜料理，今年由中、西餐科學生合作，瞄準年輕人飲食口味，做菜調理不僅打破傳統做法，取用台灣啤酒、筒仔米糕等食材入菜，充滿濃厚台灣味，並首度融入西餐料理，今日開放附近社區民眾到校試吃，相當受到好評。

開平餐飲今年主題為「豬事如意迎好運」，推12道料理，擔任執行長的中餐科三年級學生邱彥勳說，去年十一月開始討論，除了參考以往的年菜樣式，也融入自己的想法，顛覆傳統，加入現代元素做創新。

作法特別包括台式醉香雞與臘味團圓飯，邱彥勳指出，一般醉雞用鹽、糖、紹興酒調味，除了將紹興酒改用埔里在地的花雕酒，並加入台灣啤酒，在研發過程意外發現啤酒花有去除腥味的效果，也能讓肉質變得更軟嫩，口感更棒。

臘味團圓飯則採筒仔米糕做法與食材，口感從乾硬轉為軟爛。西餐則是鹽麴水果紅酒燉牛肉與BBQ茴香豬肋排，西餐科學生林敬恆說，這兩道菜分別是法式的燉煮料理、美式的燒烤料理，享用年菜時能體驗異國飲食。

年菜時常吃不完的狀況，邱彥勳分享用不同烹調變成新的料理，他建議吃剩蘿蔔糕搭配干貝醬拌炒，或者煎蛋，都很好吃；佛跳牆放入白菜與排骨，就是滷白菜，獅子頭的肉也能剁碎，重新烹煮成為肉燥，都很好吃。

開平餐飲表示，12道年菜從即日起至本月24日販售，每道年菜提供一百至一二○份，總共限量1200份。12道年菜包括台式醉香雞、佛跳牆、紅酒燉牛肉、臘味團圓飯、紅燒獅子頭、茴香豬肋排、紅豆糕、黃金醬泡菜、干貝燉烏雞、牛蒡蜜香魚、蘿蔔糕、干貝醬。

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