禽流感病毒未除 南市禽場採樣監控籲加強防疫

2019-01-09 20:33

［記者王涵平／台南報導］禽流感案例持續發生，南市禽場採樣監控，28場有23場陰性、5場檢驗中，南市動保處呼籲加強防疫及預警監控，防止疫情蔓延。

動保處強調，入冬以來陸續在彰化、桃園、雲林等縣市有禽流感案例發生，臨近嘉義縣更有丟棄死雞檢出H5N2高病原性禽流感案件，顯示環境中的病毒仍存在。

動保處表示，去年12月以來國內禽流感案例持續發生，配合中央政策執行強化禽流感監測採樣，針對上市土雞場、上市鴨隻及濕地周邊半徑5公里等禽場進行主動監測，監測措施持續到今年3月底。上市鴨隻本月16日起須檢附中央動物防疫機關核可檢驗單位的禽流感陰性報告才能上市屠宰，請養鴨業者配合及事先提出申請，以利安排採樣及送檢作業，並達到禽流感預警效果。

動保處呼籲養禽業者每日定時巡視禽舍及檢視禽隻健康狀況，也加強派遣防疫消毒車至禽場周邊道路及公共區域進行消毒，業者如發現場內禽隻異常死亡應立即通報，勿任意丟棄死禽，查獲時將可處分高達100萬元罰鍰。

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