讓全鄉聞屍臭味！黑心紙廠排致命硫化氫 彰檢：勿輕判

2019-01-09 19:30

〔記者陳冠備／彰化報導〕真是黑心！彰化縣埔心鄉華德美紙業涉嫌偷排未經處理的紙污泥廢水，產生高濃度硫化氫199.1PPM，超標安全值19倍，導致附近空氣經常瀰漫如死雞、死豬的屍臭味，居民入夜後不僅門窗緊閉，連睡覺都要帶口罩，彰化地檢署深入調查一年今日偵結，全案將洪姓負責人，依違反水污法、廢棄物清理法提起公訴，由於調查期間，有稽查人員前往稽查，一度產生昏眩，生命危險的情況，業者還設置反監控設備，阻擾調查，行徑惡劣，檢察官建請法院請勿輕判且勿給予緩刑。

起訴內容指出，華德美公司2009年成立，負責回收廢紙製造紙張、紙容器，公司負責人洪成國（61歲）明知產出廢水含有懸浮固體（SS）、生化需氧量（BOD）、化學需氧量（COD）濃度超標，且產生的紙漿污泥具有臭味，無法利用，應委託專業處理，卻私接暗管排放至鄰近住宅區旁的排水溝，導致產生濃度超過100PPM以上的有毒硫化氫氣體，嚴重危害當地空氣品質。紙漿污泥則造成排水溝淤積超過20公分，若大量排廢時還會發生污水倒灌至下游民宅的離譜狀況。

鄰近居民多年多次檢舉都未有改善，前年9月，彰化地檢署指揮環保署中區督察大隊等單位前往蒐證，發現洪姓業者私設暗管排廢，也裝設電子開關，設定凌晨及中午時段偷排廢水，另外防止稀釋水表值過高，同樣設定開關作假，以不實數據水量申報，最離譜的，業者為規避稽查，還在放流口處找來報廢車遮人眼目，並裝設電子感應反監控設備，阻擾稽查人員查證。

對此洪男坦承繞流排放申報不實，表示是於2016年底才埋設暗管，且污泥都能回收再利用。但檢方追查發現，暗管於2008年製造，排廢至少超過8年，且污泥根本沒再利用，業界也沒有發明可以產生「無污泥」的技術。檢方進一步指控，前年9月參與查緝時，在放流口就聞到臭味，稽查人員深入渠溝採證，因吸入過多硫化氫，一度發生動作遲緩、昏眩等狀況，只好趕緊撤離，現場配備偵測儀超出爆表（可偵測100PPM，事後查證為199.1PPM），體會居民長期受臭味所苦。

彰化地檢署認為，該企業為大型事業，卻沒善盡社會責任，只為節省廢水處理費偷排廢水，為己私利還精心設計防蒐證設備，恣意污染周遭環境，破壞水體生態、影響居民健康，洪男違反水污法處3年以下徒刑與廢清法5年以下徒刑，併科最高1500萬罰金，建請法官清勿輕判且勿予緩刑，以儆效尤。

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