車掛布條宣傳「燒燙傷敷酒精」 網友：有病就去看醫生

2019-01-09 21:48

〔即時新聞／綜合報導〕燒燙傷噴酒精就沒事了？有網友今發現路邊一台貨車懸掛的布條，其內容竟是在宣傳「燒燙傷可以用酒精敷」，甚至還說衛福部建議的急救方法「沖脫泡蓋送」反而是錯的，讓他相當傻眼，立即拍照上傳臉書，質疑該做法的正確性。

網友今在臉書社團「爆料公社」指出，今天下午3點半左右台北市文化大學校外公車站附近，有一台貨車違規停在路邊，且車身外面掛的布條還寫著「千萬別聽衛福部的沖脫泡蓋送，那是延誤就醫、錯誤的方法，燒燙傷其實用『酒精』就可以」，讓他覺得超扯。

從照片中可見，該布條除了反駁「沖脫泡蓋送」的SOP，更宣稱燒燙傷只要「持續3個小時都敷上酒精」，之後好了就會和原來的皮膚沒有兩樣，是一個不會痛、不會起水泡，更不用打針、吃藥好方法。而宣稱該療效的人還怕大家不相信，乾脆在布條下方附上連絡資訊，表示自己「若所言不實，願負法律責任」。

許多網友看到照片後都認為太誇張，紛紛留言「有病真的應該去看醫生」、「可以請他開記者會示範臉部燙傷處理嗎？」、「胡說！喝蜂蜜檸檬好的更快」、「太神啦！醫院用酒精就可以救活人了」、「傷口直接用酒精下去，應該會痛死吧」、「相關單位快抓起來處理，否則有人真的信了怎麼辦」。

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