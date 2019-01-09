東北季風減弱天氣回穩 專家提醒2狀況要注意

2019-01-09 17:40

〔即時新聞／綜合報導〕東北季風今天午後開始減弱，各地天氣回穩，明後兩天（10、11日）天氣型態偏東風，除東北部、東部還有零星降雨的狀況外，其他各地天氣大致良好，但需留意是否有空污狀況發生。

天氣風險公司分析師吳聖宇指出，明、後兩天（10日、11日）東北季風減弱，風向轉變成偏東到東南風，只剩下東北部、東部還有零星降雨的狀況，但台灣位於暖濕空氣範圍內，風力明顯減弱，加上新鋒面系統醞釀，台灣位於鋒前，西半部地區在夜晚清晨期間有霧氣或低雲出現的機會，局部地區也不排除發生濃霧發生，在這段時間出門的民眾要留意行車安全。

另外未來兩天在霧氣發生後還要注意是否結合空汙，成為霧霾影響空品；吳聖宇表示，下一波的天氣變化可能出現在週六（12日）午後逐漸出現，鋒面迅速掠過，東北季風再度增強，北部、東北部迎風面地區又呈濕涼的天氣型態，低溫降到15、16度，中南部影響不大，維持多雲到晴，白天溫暖，夜晚清晨較涼的天氣型態。

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