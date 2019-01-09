小兵立大功 住警器救己又救人

2019-01-09 19:38

［記者黃淑莉／雲林報導］雲林斗南前天發生一起集合式住宅火警，幸屋主聽到住宅火災警報器高分貝警報聲及時逃出屋外，斗南消防分隊指出，愈早發現火災，愈早採取避難行動，可降低人員傷亡及財物損失，目前針對轄內獨居老人、身心障礙人士優先免費安裝。

據指出，屋主才剛清洗好瓦斯爐、抽油煙機，火警發生時瓦斯爐子上正在用小火熬湯，婦人離開廚房到2樓做事，聽到住警器警報聲，下樓查看發現瓦斯爐台冒出火花，趕緊衝到屋外，鄰居也因聽到警報聲第一時間打119。

斗南消防分隊指出，屋主去年9月申請安裝住警器，這次成功預警提早發現災害，降低人員傷亡及財物損失，火災無聲也無情，唯有做好萬全準備，才能自救又救人。

住宅火災警報器大賣場、消防器材店都有賣，一個約500元左右，可偵測濃煙或高溫，而且不用另外拉電線，只要依說明書把住警器掛、釘或用雙面膠黏都可以，安裝在廚房、臥室、樓梯間、走廊。

斗南消防分隊有善心人士捐了一批住警器，針對獨居、身心障礙人士優先安裝，符合資格者可透過里長向消防隊申請，有專人前往免費安裝。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/