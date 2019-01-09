高雄百年雨豆樹慘遭斷頭 學者：3至5年內將枯死

2019-01-09 18:19

〔記者蘇福男／高雄報導〕高雄橋頭區明德新村百年雨豆樹慘遭居民斷頭砍伐、不當修剪，高雄市農業局今天安排嘉義大學森林系教授詹明勳實地會勘，研判2棵雨豆老樹骨架枝條都被過度修剪，已失去樹型結構及未來支撐的機能，研判3至5年內將因腐朽、無法行光合作用而逐漸枯死。

位於橋頭、楠梓區交界的明德新村，日治時期為日本政府宿舍，當年日人在門前種植整排的雨豆樹，國民政府接收後，將日本宿舍改建為國軍眷村明德新村，至今還保留5棵雨豆老樹和1棵巨榕。

當地畢姓居民回憶說，1949年她3歲大，跟隨軍人父親從中國大陸撤退來此定居，印象中眷村種滿雨豆樹且比人高，至今有20米高，應已有百歲樹齡，她不捨表示，雨豆老樹有她們的兒時和青春歲月的回憶，但有極少數的住戶嫌老樹落葉掃不完，想方設法要把老樹砍除掉。

將2棵雨豆老樹斷頭砍伐的住戶則喊冤說，雨豆樹幹在颱風天斷落砸毀住家屋頂，向軍方申請修剪，但軍方始終不願撥經費處理，她只好自行僱工修剪。

嘉義大學森林暨自然資源系都市林研究室教授詹明勳今天上午帶領學生持量尺，量測另3棵雨豆老樹和1棵巨榕的胸徑，並鑽生長椎取樣化驗樹齡，觀察老樹健康狀況。

詹明勳表示，日人從1935年開始，自南洋引進雨豆樹到北迴歸線以南地區試種，雨豆樹具有生長快、種子少、枯枝落葉少，維護成本低等特點，並可與根瘤菌共生，即使再惡劣環境都可生長，是都市很重要的一級行道樹，也是高雄主要行道樹。

他說，橋頭明德新村2棵被斷頭砍伐的雨豆老樹，骨架枝條都被過度修剪，未來傷口會形成嚴重腐朽，今年春天雖會再長新芽，但新芽將不足以支持未來樹木光合作用的生長，初步判定已失去樹型的結構跟未來支撐的機能，3至5年內將因腐朽、無法行光合作用而逐漸枯死。

農業局植物防疫及生態保育科長張韻萍表示，今天共會勘3棵雨豆樹和1棵巨榕，相關資料將送審議會審議，如符合高市特定紀念樹木自治條例要件，將會納入特定紀念樹或受保護樹木保護，她表示，老樹是珍貴的自然資產，呼籲民眾珍惜愛護老樹，避免大幅度強剪造成嚴重傷害。

護樹團體「高雄愛樹人」團長莊傑任指出，居民私自將國防部老樹斷頭砍成重傷，軍方可依毀損公物求償，但目前軍方尚未有求償作為。

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