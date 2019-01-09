400本餐飲書巡迴原鄉 戴勝益推薦這本馬卡龍書

2019-01-09 20:23

〔記者劉濱銓／南投報導〕王品集團創辦人、現任益品書屋董事長戴勝益，今到南投縣信義原鄉免費提供400本餐飲專業書籍，以巡迴駐點2週的時間，要讓當地學子與民眾，接觸餐飲專書，盼能啟發餐飲興趣，藉由美食翻轉原鄉命運，戴勝益還推薦一本馬卡龍書，以書中介紹的專業馬卡龍為喻，若能在專業領域做到頂尖，那就相當了不起了。

戴勝益說，年輕時拚事業，現在則是拚志業，創立書屋是為打造良好閱讀環境，讓大家透過閱讀，增加文化的厚度，尤其巡迴書展的都是精裝本，這些書都是業界專家的畢生精華，像他就在其中獲益良多，若學生都能讀完，就有機會跟他一樣，成為下一個王品的創辦人，並歡迎信義周邊鄉鎮，以及經過台21線新中橫公路的民眾，抽空到此閱讀。

信義鄉公所則說，餐飲書展從1月9日持續到1月22日，在信義國中的活動中心提供民眾免費閱讀，全鄉的學校配合書展，也將利用閱讀週的時間，安排學生到此閱讀書籍，增加使用機會，並歡迎鄉民多加利用，與子女共讀開拓視野、促進親子關係。

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