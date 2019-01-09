公益無疆界 北市扶輪社捐新北復巴、AED

2019-01-09 19:36

〔記者何玉華／新北報導〕台北市中興扶輪社9日由社長許修平代表捐贈1輛復康巴士給新北市政府，以及1台AED給石碇區公所，新北市副市長謝政達代表接受並回贈感謝獎牌；捐贈者楊義隆說，公義與行善是有心人的參與，他要再開始省錢、努力賺錢，期許兩年後，能再捐1輛。

許修平說，中興扶輪社一直致力於社會服務，包括認養家扶中心兒童、辦理愛心捐血活動，15年來提供慈愛獎助學金累計超過670人次，共發出686萬元的獎助學金，幫助低收入戶或是需急難救助的學生順利求學。

另外，社友也以扶輪社名義捐贈新北市政府復康巴士，第1輛是前社長李國興於2016年捐贈，這次是由前社長楊義隆與子女共同負擔，但堅持以扶輪社名義捐贈；扶輪社則捐贈一台AED給石碇區公所。

楊義隆說，公益與行善並非誰的專利或有錢人的唯一，「是有心人的參與」，他舉「陳樹菊們」為例，並以此自勉，開始存錢、努力賺錢，兩年來，存了100多萬；他說，一分一毫都是他省吃儉用省下來的，要捐出去時，有一點點不捨，但捐出去後，覺得很踏實、很開心。

他說，現在要重新開始努力賺錢、存錢，希望兩年後再來捐第2輛。許修平也笑說，中興扶輪社在台北市，但社友做公益，找來找去都是新北市，他說，新北市政府無論是在急救醫療或是身障服務方面都做得非常好，幫助許多人，社友樂於捐贈給新北市。

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