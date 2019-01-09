台北榮總大數據分析 阿斯匹靈可減少B肝患者罹肝癌

2019-01-09 17:13

〔記者林惠琴／台北報導〕老藥新用！B型肝炎是造成肝癌常見原因之一，但台北榮總大數據中心最新研究發現，B肝患者服用阿斯匹靈，有效減少肝癌發生風險約3成，可望成為患者新福音。

台北榮總大數據中心主任吳俊穎表示，過去研究發現，抗病毒藥物、二甲雙胍、史達丁藥物可減少肝癌發生風險，研究團隊進一步從文獻中找出其他可能相關藥物，再以阿斯匹靈作為研究方向。

吳俊穎指出，研究團隊與台中榮總合作，追蹤全台20萬4507位慢性B肝患者，發現每天1顆、連續服用6個月阿斯匹靈，對照未使用者，結果吃阿斯匹靈減少肝癌風險約3成，成果已發表於全世界頂尖的《美國醫學會內科雜誌》（JAMA）。

吳俊穎認為，B肝的慢性發炎是演變成肝癌的主因，而阿斯匹靈具有抑制發炎、延長肝癌細胞週期成長等效用，推估可能因此達到降低肝癌機率。

吳俊穎說明，目前阿斯匹靈常見被用於高血壓或高血脂等患者，衛福部核准可用適應症主要是預防腦中風、心肌梗塞，若原本就是患有相關心血管疾病的B肝患者，或許醫師可評估採用阿斯匹靈，有機會達到控制心血管疾病，並降低肝癌風險的效果，但由於腸胃道潰瘍、出血是阿斯匹靈可能出現的副作用，使用時要注意用量。

不過，若要具體釐清阿斯匹靈降低肝癌機率的機轉，甚至讓減少肝癌風險成為阿斯匹靈的適應症，仍待進一步人體試驗結果而定。

吳俊穎研究團隊也與輔大醫院、香港中文大學合作，以全台2萬3851位B肝患者發展肝癌風險預測模式，再以香港1萬9321位的B肝患者加以印證，預測準確度超過8成，正在發展成APP，民眾只要輸入年齡、性別，以及有無糖尿病、高血脂、肝硬化與是否接受抗病毒藥物治療等資訊，即可計算出3年與5年的肝癌風險。

大數據已成為人工智慧發展很重要的一部分，但健保資料庫有診斷碼不見得正確、沒有病歷資料、沒有檢驗結果、沒有影像與病理報告等研究限制，因此各大醫學中心陸續建構內部的健康大數據以結合健保資料庫，今日台北榮總也完成大數據中心揭牌，正式加入行列。

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