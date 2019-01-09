慶祝鑽石婚 9旬校友贈60株櫻花樹苗回饋湖農

2019-01-09 17:45

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕國立大湖農工校友吳忠鏜，今年已經高齡92歲，雖已自學校畢業多年，不過仍不忘本，由於吳忠鏜去年適逢結婚60週年，決定要回饋母校，今年捐贈10萬元作為獎助學金，還有60株八重櫻、吉野櫻樹苗，希望能美化校容並象徵「百年樹人」內涵。

吳忠鏜說，一直以來都感謝學校的栽培之恩，76年來不敢或忘，銘記於心，一直都希望能夠回饋學校，今年總算達成自己的心願，也算是慶祝自己去年的鑽石婚。

大湖農工校方陪同吳忠鏜及其子親自種下2株吉野櫻及八重櫻，取成雙成對意象，而吳忠鏜捐贈的60株櫻花樹苗則代表夫妻攜手走過一甲子歲月、歷經風霜仍深愛彼此的深意。

大湖農工校方說，吳忠鏜捐贈的10萬元將納入學校的教育儲蓄專户，用來幫助需要的學生能安心就學；而象徵百年樹人意義的60株櫻花樹苗，則會選擇適宜的校地種植，希望未來櫻花樹綻放後，能讓吳忠鏜善行開枝散葉，影響更多湖農學子。

另外，吳忠鏜說，畢業於大湖國小前身大湖公學校，有感於部份同學聯繫不上或年老凋零、行動不便，但見到散居各地老同學重聚，大家都相當歡喜，已經連續舉辦25年，可惜後來因年紀老邁2017年起停辦，讓他格外珍惜同窗情誼。

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