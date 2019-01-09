服務學習不想只掃地！國中生盼增文化與科技類

2019-01-09 17:21

［記者劉婉君／台南報導］服務學習時數納台南市高中多元入學的比序項目，建興國中4名學生楊芝瑤、徐子晴、劉存祐、黃品勳，針對服務學習與國中生興趣探索進行問卷調查及研究，建議調整服務學習認證方式，並增加文化與科技類等服務學習機會。

徐子晴等學生針對南市國三學生進行分層隨機抽樣問卷調查，有效樣本共計536份，研究成果參加全市國中小學生獨立研究競賽，獲得國中組人文社會科學類第1名。

劉存祐等人的研究發現，在不考慮時數的前提下，多數學生願意從事環境、文化和科技類的服務，約有4至5成學生認為，應該再提高文化類和科技類的服務學習機會。

黃品勳說，約有5至6成的學生在服務學習後更會考慮自己的性向、興趣和價值觀等，服務前學生考量時數是否容易取得、距離遠近和同學邀約的比例高，服務後比例則下降，可見服務學習有效幫助學生察覺個人因素，降低環境及資訊因素的影響。

楊芝瑤指出，服務學習有助生涯探索，且以同時從事校內外服務學習的學生主動意願性最高。

學生們並建議，降低服務階段的時數，加強服務前後的準備、反思與慶賀階段的時數；增加文化類和科技類的服務學習機會，以符合學生興趣；實施先以校內為主，再進行校外的服務學習模式；結合生涯相關課程協助學生充份自我探索和反思；提供結合藝術型興趣探索的服務學習機會，讓服務與學習並重。

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