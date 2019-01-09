台灣住宿受全球好評 榮登最具人情味旅遊目的地

2019-01-09 17:27

〔記者蕭玗欣／台北報導〕台灣最美風景是人！國外訂房平台Booking.com今天公布2018年住客評分卓越獎，今年獲獎數前3名分別為義大利、西班牙和法國，其中台灣有5212間住宿獲獎，比去年成長31%。值得注意的是，今年台灣以高比例的獲獎住宿，獲評選為「全球第五大最具人情味旅遊目的地」，而國境之南「鵝鑾鼻」則被評為最具人情味的旅遊地點，顯示出台灣優質住宿大受全球好評。

2018年住客評分卓越獎是透過住客評分全球各地的住宿，今年共有來自全球219個國家和地區的75萬9845間住宿獲獎。

得獎名單中義大利延續去年氣勢，以 10萬6513間獲獎住宿再度奪下全球第一，第二至五名分別為西班牙（4萬6646 間）、法國（4萬5286 間）、德國（3萬6042 間）以及美國（3萬5626 間）。6至10名依序是克羅埃西亞（3萬4027 間）、英國（3萬1206 間）、俄羅斯（2萬6729 間）、波蘭（2萬6572 間）和巴西（2萬4477 間）。今年度台灣則共有5,212間住宿獲獎，數量較去年成長31%，排名是進步3名，名列全球第33名。

Booking.com也根據2018年各國獲獎住宿比例以及住客評語，公開「全球最具人情味旅遊目的地」，台灣以高品質的住宿受全球好評，得到全球第5名的成績，榜上1至4名分別為澳洲、捷克、波蘭與紐西蘭，6至10名為羅馬尼亞、匈牙利、冰島、塞爾維亞和希臘。

此外，在「全球最具人情味的旅遊地點」評分上，台灣的國境之南鵝鑾鼻同樣榜上有名，獲得第5，其餘上榜的旅遊地點1至4名依序為土耳其格雷梅、克羅埃西亞斯盧尼、加拿大濱湖尼亞加拉和紐西蘭蒂卡波湖，6至10名為澳洲班迪哥、美國新港、日本野澤溫泉、巴西費南多迪諾羅尼亞群島和阿根廷查爾騰等地。

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