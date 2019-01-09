新北污水下水道接管 包商私接工程另收費挨罰百萬

2019-01-09 16:46

〔記者何玉華／新北報導〕新北市水利局推動污水下水道接管工程，新莊區傳出有承包商違反契約要求，私下提供民眾收費性質的施工，水利局查證屬實，對承包廠商開罰100萬元。

水利局污水下水道工程科科長傅光維表示，污水下水道接管工程，民眾需自行負擔的費用只有違建自行拆除整修、住戶室內化糞池地坪材料及室內瓦斯管遷等作業費用，不須負擔污水下水道用戶排水設備工程施工費用。

另一方面，水利局爲避免民眾誤會，除工程契約明定外，也強力要求施工承包廠商，不得私自承攬工作區內住戶的違建拆除相關工程，及與住戶有關的任何建物室內外整修工程等，施工中絕對不收取任何費用，也不推薦任何工程包商予住戶。

傅光維表示，日前接獲新莊地區2件民眾投訴包商私下收費，經查證發現，施工包商以從地下挖管線進入接管，不破壞地坪的方式額外收費，確認屬實，已依契約對承包廠商開罰100萬元；他也提醒民眾，如遇有假藉各種名義索求收費情事時，請提高警覺並立即撥打電話至新北市政府水利局（02）89232300釐清。

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