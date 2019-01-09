兒子「像噴泉吐奶」被說正常 他出生僅15天當小天使了

2019-01-09 17:08

〔即時新聞／綜合報導〕1名男子代替妻子在臉書上貼文指出，自己的孩子出生於2018年12月25日，出生隔天發生「像噴泉湧出來的吐奶」，卻被護理師判定正常，最後診斷出是「先天性胃壁肌層缺損」且併發其他4種病症，在2019年1月8日逝世，得年15天。

家長將事件貼上臉書社團「爆怨公社」，他表示，發現兒子出生次日吐奶異常後，向婦產科護理師詢問，得到的答案是「可能肚子裡還有羊水，所以才會這樣吐奶，吐出來對他來說是好的」，因此連續吐了72小時，許多親屬看見他吐出的物質都覺得不太對勁。

家長指出，孩子在出生滿96小時，因黃疸留在婦產科，不料隨後接到電話，醫師表明孩子必須轉院診治，但要先繳清婦產科費用與辦理手續，家屬們花了1個小時打點完畢，也聽聞護理師說兒子有點血尿，吐出黃綠色液體並不斷嚎啕大哭，送往大醫院後，醫師研判是肚子破洞，照了X光發現「肚子裡都糊糊的」。

家長提到，醫師在手術前告知風險，若孩子是胃破掉則死亡率極高，手術途中被醫師請進開刀房，親眼看見兒子拳頭般大小的胃部破裂10公分，「不斷流出咖啡色的液體」，1月1日裝上葉克膜，1月2日出現敗血性休克，在1月8日宣告離開人世，他往生前還併發多重器官衰竭、缺氧性腦病變、新生兒胃穿孔合併腹膜炎。

家長呼籲，新手爸媽們發現孩子吐奶切勿掉以輕心，希望能用親身經歷讓更多人免於遺憾；網友們均感到心碎，紛紛留言表示「無法想像父母親怎麼度過這幾天的」、「加油，弟弟不痛了」、「看了好難過」、「好好休養，再把寶貝生回來」、「願你們能再懷上孩子」。

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