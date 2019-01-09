節能減碳 基隆引進油電資源回收車

2019-01-09 16:55

〔記者林欣漢／基隆報導〕基隆市環保局今年首次引進3輛油電資源回收車，今天舉行交車啟用典禮，環保局指出，油電車有節省油耗、降低噪音及減少污染排放等優點，可提高垃圾清運效率及品質。

基隆市長林右昌指出，為改善環保清潔車壓縮處理垃圾時，所產生排放黑煙、廢氣與異味，2016年起向中央爭取及市府預算9000萬餘元進行汰換，今年有20輛新車，目前已有3輛低碳垃圾車、5輛資源回收車、3輛油電混合動力資源回收車及1輛掃街車投入服務，對城市環保與市民健康有幫助。

環保局長賴煥紘說，新引進的低碳垃圾車，利用電池提供壓縮動力，使垃圾收集壓縮時，可關閉引擎，提升能源使用效率，減少碳排放，傳統垃圾車執行加壓時需切換動力，排放熱氣和臭味，直接影響民眾觀感。

環保局表示，依據環保署統計資訊，每輛電動壓縮垃圾車每天可減少約44.89公斤的二氧化碳排放，節能減碳效益達19.55%，壓縮噪音也比傳統垃圾車減少8到10分貝。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/