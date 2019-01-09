合照遭男童環抱摸乳 爆乳「國小老師」身分遭起底

2019-01-09 16:45

〔即時新聞／綜合報導〕近日一張「小時候與女老師合照」的照片在網路瘋傳，照片中一名相貌美豔、穿著性感的女老師和一名男童合照，但男童的小手卻按在女老師豐滿的胸部上，讓網友看了紛紛笑稱男童「從小就是老司機」。

一名網友日前在臉書「爆廢公社公開版」上傳了這張老師與男童的合照，表示是「過年快到了整理家裡，找到小時候跟老師的合照」。對此，其他網友紛紛開玩笑表示「從小就是老司機？」、「那個手！」、「為什麼我小時候都是50歲的老師」；不過也有網友懷疑「以前就有挖胸上衣？」、「原來以前就流行隱形眼鏡、放大片」、「你小時候的衣服有泰文呢」！

最後「女老師」的身分也被鄉民起底，原來女老師是一名泰國女模Thanchanok Jirekpreedamit扮成的，Thanchanok Jirekpreedamit臉書有超過20萬名粉絲追蹤，在泰國可說是小有名氣；她不僅相貌甜美、身材姣好，也時常PO出火辣養眼的性感照片，廣受網友喜愛。

「女老師」穿著相當性感。（圖擷取自Thanchanok Jirekpreedamit臉書）

「女老師」任由男童雙手在自己身上游移。（圖擷取自Thanchanok Jirekpreedamit臉書）

這名女老師原來是泰國女模Thanchanok Jirekpreedamit扮成的。（圖擷取自Thanchanok Jirekpreedamit臉書）

Thanchanok Jirekpreedamit時常在臉書PO出火辣養眼的性感照片，廣受網友喜愛。（圖擷取自Thanchanok Jirekpreedamit臉書）

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