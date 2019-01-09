土地公顯靈？新里辦公處難尋 拜完廟房東就主動找上門

2019-01-09 16:59

〔記者林欣漢／新北報導〕新北市瑞芳區龍山里長陳志強去年地方選舉期間陳情反深澳電廠，被前行政院長蘇貞昌「拍肩拍肚」一戰成名，原里辦公處於去年底租約到期，但一直遍尋不著新去處，他到在地信仰中心龍安祠拜拜求籤後，沒多久就接到新房東主動種來電說有房子要出租，地方鄉親聞訊都嘖嘖稱奇。

陳志強說，原本位在瑞芳街的里辦公處，租約於去年12月31日截止，屋主要收回自住，他四處尋覓新地點，但房租、空間都不符需求，眼看截止期限步步逼近，他只好先拜託屋主延一星期，然後就到瑞芳街上的龍安祠拜拜，希望土地公指引方向。

陳志強擲筊請示土地公得到第16籤詩「尼山七十二賢人，詎料絕糧困在陳，若問此時何以解，彈琴和曲豈無因」，意思是要陳志強靜下心，慢慢等待，自然會有貴人出現，沒多久陳志強果然接到新房東洽詢電話，令他驚喜萬分。

原來陳志強拜完土地公沒多久，新房東也去龍安祠拜拜，與街坊鄰居聊天時，得知陳志強要找新的里辦公處，剛好新房東的房客也才搬走不久，隨即找陳志強來看屋，新址就在瑞芳街斜對面的逢甲路上，陳志強也覺得地點、空間適當，雙方一拍即合，兩天就搬遷安頓完畢，靈驗的事蹟傳為地方佳話。

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