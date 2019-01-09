宜蘭偏鄉緊急醫療路程遠 獲贈LUCAS可邊動邊救援

2019-01-09 16:22

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜蘭縣幅員遼闊，若從南澳送往最近急救醫院，不塞車也要半小時車程；宜蘭縣消防局今獲贈自動心肺復甦機（LUCAS），可在路途中，不間斷進行CPR按壓，提升患者到院前存活率。

宜蘭縣偏鄉地區距離醫院路程較長，以南澳消防分隊來說，救護車由救護現場至醫院平均路程時間為33分鐘，大同鄉為40分鐘，路程相當遙遠，遇有到院前心肺功能停止患者，即時的AED電擊及長距離救護對救護人員體力及耐力均為一大考驗。

為此，蘇澳扶輪社今捐贈自動心肺復甦機（LUCAS）、自動體外心臟電擊器（AED）等器材給宜蘭縣政府消防局，這批器材將用於南澳消防分隊，提高偏鄉病人存活機率。

消防局指出，LUCAS能協助後送偏遠地區到院前無生命徵象患者，或將患者後送至遠距離醫院，持續胸外按壓不中斷，改善CPR按壓品質，且設備體積小攜帶便利，方便置於救護車上及雙肩背負，適合大部份救護現場環境，按壓的驅動方式採電池動力，不分體重的病患均可使用，並可同時搭配使用電擊器。

消防局說，心臟疾病（高血壓性疾病除外）佔宜蘭縣10大死因的第2位，而成人猝死最常見的原因就是心室顫動，若即時實施CPR則可維持其心臟及腦部血液灌流，但如果要將心室顫動轉變成正常的心律，就需要靠AED即時電擊並搭配高品質的心肺復甦術。

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