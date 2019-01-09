超級房仲楊佩蓉 13年公益捐款逾千萬慨捐新車

2019-01-09 16:52

［記者廖雪茹／新竹報導］房屋超級業務員楊佩蓉，因曾當過特教老師，許願要盡一己能力回饋社會，她的善念果真受到眷顧，轉行房仲13年來，每年業績上千萬元，每次成交房屋，她都捐出十分之一的收入給慈善機構，出錢出力累積捐款超過1000萬元；得知世光教養院醫療交通車不堪使用，今天她慷慨捐出一輛新車。

現年46歲的楊佩蓉是社工背景出身，第一份工作，就在南部教養院擔任5年特教老師，讓她深知特教領域的需要，因此暗自許願，要奉獻一己能力幫助弱勢；2006她進入台灣房屋楊梅直營店，感受到集團對社會公益不遺餘力，讓她堅信公司與她理念契合，便在公司的資源舞台支持下一同成長。

楊佩蓉說，「孩子們雖身體有缺陷，但每回照顧孩子，卻能從他們身上學習很多；轉任房仲後，我想在我有能力照顧他們時，我會一直持續做下去！」

因曾是同行，楊佩蓉與天主教世光教養院社工彭秀月（原在華光智能發展中心服務）熟識，只要得知機構有什麼需求，楊都擔任救火隊，立馬相挺。

彭秀月說，像是寒冬到了，佩蓉一口氣捐贈400件保暖衣、厚襪等；辦公室要整修，佩蓉馬上捐助10萬元。不僅是出錢，佩蓉更熱心參與機構的服務活動。她估計，佩蓉13年來累計捐贈逾千萬元，就一個業務員而言，相當難能可貴。

世光教養院因醫療交通車過於老舊，但礙於經費不足，只能一修再修；楊佩蓉得知後，憂心院生們的行車安全，立刻打給院方表示願意捐贈！全新交通車市價約70萬元，世光院長彭少呈今天頒給她感謝狀。

台灣房屋首席總經理彭培業表示，楊佩蓉熱心真誠，在公益上不僅金錢捐助，也時常身體力行關懷弱勢，且從不間斷，愛心讓人感動，她不僅是台灣房屋最佳的公益大使，也是全體800名員工的人生導師。

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