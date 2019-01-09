面對少子化趨勢 用這樣的方式扎根環保教育

2019-01-09 15:39

〔記者吳俊鋒／台南報導〕嘉南藥理大學嬰幼兒保育系今天舉辦創意畢業展，面對少子化的趨勢，以「奇幻國度的冒險旅程」為主題，設計了小組闖關遊戲，透過世界陷入垃圾浩劫的劇情設定，展開生態搶救的實作體驗，扎根環保的概念，寓教於樂，歡笑聲洋溢。

這場畢展在大禮堂舉行，現場布置成奇幻國度的4個村落，原本幸福快樂的家園，因天然災害與人為破壞，面臨生存危機，學子們角色扮演，帶領小朋友闖關體驗，搶救世界。

指導老師邱秀月表示，系列遊戲的布景、道具、服裝，都是畢業生共同創作，每個關卡結合教育原理，並融入視、觸覺的刺激，以及空間概念、形狀對應、肌肉協調等感官訓練，也讓孩子學習尊重並愛護大自然，期許成為環保小英雄，守護地球。

上百位鄰近幼兒園生參加，採小組闖關的方式進行，首先是「物歸原位」，平靜森林遭受颱風侵襲，生態全消失不見，需找出圖卡，讓大地復原，培養孩子認識動植物，同時也能體驗色彩鮮豔的感受度。

第2關的「守護仙子國度」，讓小朋友運用肢體，撿拾散落滿地的垃圾，並加以分類，考驗孩童資源回收的觀念與知識。

第3關的「搶救魚兒大作戰」，強調團隊合作精神，透過分組競賽，讓小朋友辨識釣海洋或河流生物；最後則是「魔法森林」，製作可愛的香菇狀沙包，孩子們互相拋接方式，訓練手眼協調。

校長陳鴻助指出，幼保系畢展相當重要，不僅呈現近4年的學習成果，也是踏入職場前的總驗收；包含日前演出的兒童劇，以及今天的闖關遊戲，都迴響熱烈。

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