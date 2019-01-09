波音締造新紀錄 去年交付806架新機、賣出893架

2019-01-09 15:35

〔記者陳宜加／台北報導〕飛機製造商波音公司今天宣布，去年締造全新交機紀錄，總計交付806架民航機，第4季更創史上新高，12月敲定超過200架訂單，全年總計近900架、總金額達1437億美元的飛機訂單；其中，737 MAX家族超過5000架、777家族超過2000架。

波音表示，去年12月共交付69架新機，全年總計交付806架飛機，超越前年的763架紀錄；儘管交機數量超越以往，新訂單仍持續成長，總計去年全年斬獲893架飛機訂單，其中光12月就銷售出203架，創史上新高。

波音集團總裁兼執行長Kevin McAllister表示，波音百尺竿頭、更進一步，在充滿動態變化的過去一年內，波音的生產線與供應商夥伴，協助打造、交付相較以往更多的飛機，以滿足全球航空旅遊市場的強勁需求。

目前波音手上仍有長達7年尚未消化的737飛機訂單，去年中起月產量提升至每月52架，總計全年580架，近半數為更省油且航程更遠的MAX家族，包括首批MAX 9飛機；同時，波音持續全力打造787夢想客機，去年總計交付145架飛機；另有777、767與747-8等機型。

新機訂單方面，波音透露，去年售出893架飛機，總值高達1437億美元、約新台幣4.426兆；其中，雙走道飛機市場表現格外搶眼，斬獲218架訂單，而787夢想客機售出109架、累計1400架，仍是史上銷售速度最快。

777家族去年銷售穩定，總計獲得51架訂單，累計已超過2000架；737 MAX家族累積訂單總數突破5000架。

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