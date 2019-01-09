防疫如同作戰！新竹市府加碼補助飼料養豬 每頭多300元

2019-01-09 15:33

［記者洪美秀／新竹報導］防疫如同作戰！新竹市政府今天宣佈，除中央補助廚餘養豬戶改用飼料每頭最高2200元補助，市府加碼每頭300元補助，全力輔導廚餘養豬戶以飼料取代廚餘飼養；並加強宣導民眾「廚餘減量」，提前因應養豬戶改以飼料養豬而衍生的過剩廚餘。

市府產發處表示，中央政府為輔導廚餘養豬戶加速轉型改以飼料養豬，除中央農委會最高每頭補助2200元，市府將再加碼每頭豬多補助300元，只要設籍竹市的廚餘養豬戶符合補助條件，提出申請並轉用飼料者都能獲補助，補助標準依現場飼養頭數，並以畜牧登記頭數為上限，申請補助即日起到3月底截止。

產發處長吳甲天說，經盤點竹市共18戶養豬場共1萬頭豬隻，其中9成已用飼料養豬，廚餘養豬戶有12戶，約飼養1000頭黑豬，在市府輔導下，已有1戶退場，1戶300頭改以飼料餵食，目前僅有10戶採廚餘飼養，但都備有蒸煮設備，產發處將與環保局持續查緝廚餘養豬場，確保廚餘務必蒸煮到鍋爐中心溫度達90度時間1小時以上，才能徹底殺死病毒，避免透過廚餘將病毒傳染給豬隻。

另有關廚餘改用飼料養豬，可能導致廚餘過剩情形，環保局長江盛任表示，已爭取環保署補助，預計購入高速廚餘堆肥設備以及廚餘脫水機，進行廚餘處理；也呼籲民眾做好廚餘減量三要點，包括廚餘自源頭減量，在家吃多少、煮多少，出外吃多少、點多少，若要丟棄廚餘，應瀝除水分，同時可將廚餘製作堆肥回收再利用。

此外，產發處已確定11日會在南寮漁港舉辦防範非洲豬瘟防疫模擬演習，模擬竹市若發生非洲豬瘟疫情的因應程序，呼籲全民防疫總動員、做到滴水不漏。

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