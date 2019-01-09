新竹市虎林國中社區共讀站「虎書堂」啟用、閱讀虎虎生風

2019-01-09 15:28

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市政府推動「學校社區共讀站」計畫，獲教育部國教署核定2000萬元，將在市轄國中小學設置六座社區共讀站，今天虎林國中共讀站「虎書堂」啟用，由於環境變得明亮有特色，也有共融閱讀空間，不僅提高社區居民借閱意願，也讓學生有更好的共讀環境。市府教育處長李芳齡說，接下來還會有5個社區共讀站成立，可望提供社區與學生更優質的閱讀環境。

虎林國中「社區共讀站-虎書堂」啟用，李芳齡說，共讀站設立是要推廣閱讀，讓學校豐沛的圖書資源與社區共享，建立書香校園、打造書香社會，歡迎市民與孩子一起來享受閱讀樂趣。

虎書堂設計師黃甯說，此次共讀站將原有校舍重新串聯，增加使用面積，並以學生票選出的虎書堂為名；空間上劃分成共讀區、藏書區、展示區三大區塊，並陳設在地國際藝術大師黃銘祝的藝術裝置「福爾摩沙」，希望學生認識家鄉。

黃甯說，虎林國中鄰近新竹空軍基地，每天都能聽到幻象2000戰機的聲音，因此虎書堂天花板懸掛許多幻象戰機造型燈，書櫃上則有新竹城市天際線的剪影像：東門城、市博館、古奇峰、南寮燈塔等，彷彿幻象戰機盤懸於新竹的上空，捍衛城市與國家，打造具在地特色的「虎林國中共讀站」。

很多學生都說，圖書館變好漂亮喔，以前因為圖書館在四樓，每天上下樓梯很累，而且很悶熱，如今嶄新的社區共讀站完工，讓人有家的感覺，感覺閱讀變得有趣、自在了，以後會想跟阿公阿嬤一起來圖書館。

李芳齡表示，社區共讀站不僅加強城市閱讀能量，也進行校園空間改造，此案設計到施工過程邀請建築設計、閱讀與圖書館管理專長的專家學者一同參與，融入多方觀點、回歸使用者需求，打造孩子的知識遊樂地，未來將繼續爭取中央經費，改善校園環境。

教育處表示，除了虎林國中，另有香山高中、建功高中、竹光國中、虎林國中、南隘國小及關埔國小會設置社區共讀站，虎林國中共讀站啟用後，接下來5座社區共讀站也會陸續完工啟用，希望將閱讀從幼兒園、國小、國中、大學到社區成人緊密銜接，把校園書香帶進社區。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/