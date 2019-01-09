中市去年12月消費者物價指數101.69 較前月下跌0.64％

2019-01-09 15:14

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市政府主計處今日公布去年12月消費者物價指數（CPI）為101.69，較11月下跌0.64％，較前年同月下跌0.35％，主因包括服飾、油料費、蔬果價格均下跌。

主計處指出，去年12月CPI與前月比較下跌0.64％，主因冬季服飾及娛樂設備優惠增加，油料費及國外旅遊團費調降，蔬菜、水果及燃氣價跌，藥品及保健食品、家庭用品降價促銷所致；但旅館住宿費調漲，檳榔價漲，美容及衛生用品優惠減少，抵銷部分跌幅。

主計處表示，進一步觀察7大類指數與前年12月比較，食物類下跌1.64％，主因蔬菜及水果分別下跌27.83％與 18.10％，但蛋類受上年芬普尼事件基數較低影響，上漲34.61％，外食費也上漲1.97％，抵銷部分跌幅；交通及通訊類下跌1.47％，主因交通工具與通訊費分別下跌1.83％及4.48％，油料費因國際原油價格較去年同月低，下跌0.85％所致。

另外，衣著類下跌1.33％，主因成衣下跌2.36％，但鞋類上漲2.28％，抵銷部分跌幅；居住類上漲0.79％，主因房屋租金隨行情調漲，房租上漲1.42％所致；教養娛樂類上漲0.67％，主因國外旅遊團費上漲11.25％所致。

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