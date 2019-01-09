龍井中華路80公頃花海 油菜花、波斯菊盛開

2019-01-09 15:17

〔記者蘇金鳳／台中報導〕龍井區中華路的油菜花、波斯菊目前正盛開，廣達80公頃，有整片黃色的油菜花，也有整片的色彩波斯菊，在藍天陽光之下隨風如波浪搖曳，連開車經過的民眾都被吸引，忍不 住停車自拍，但要看要快，下週起整片花海就會被翻耕，恢復成為一般農田。

每年春耕前，龍井區農會輔導農民推廣綠肥栽培，種植油菜花及波斯菊，不但可以肥沃土壤，整片農田如同換新妝，由綠色轉變為整片黃色的油菜花及彩色的波斯花，整條中華路就是一整片的大花海。

而此時，中華路上的花海正盛開，80公頃的花海，民眾可看到一整片的黃色油菜花，或者是一整片彩色波斯花、又或者是看到油菜花及波斯花交雜著的花海，色彩繽紛，不但有熟門熟路的民眾會特地到花海拍照，也有經過的民眾被花海吸引而停車拍照。

不過，由於去年底及今年年初的雨水不夠，因此今年的花海的花朵沒有去年大，但還是開的很茂盛，讓人眼光難以離開。

為了民眾可以停留更多的時間觀賞花海，龍井區農會於12、13日舉辦「花現龍井~百花齊放」的活動，整片花海達80公頃，設有花田裝置藝術及美食農特產品展售，還有一連串的活動。

在中華路一段與茄投路口農田設活動區，約2公頃，並且首次舉辦」花田一露」，要舉辦露營活動，現場設有80個帳篷，要在一片花海中進行露營，讓親子一起徜徉在花海，晚上一起看星星．聽蟲鳴鳥叫。

由於去年農會有規劃舉辦露營，但因下雨取消，今年一定會辦，若下雨就移到學校活動中心舉行。

第一天還有花現龍井~單車逍遙遊及「花時間寫生比賽」。

第二天則有「花現龍井~路跑」活動，規劃約3千人的路跑活動，眾人將會穿越花田行經大肚溪出海口野鳥保護區，欣賞享受竹筏的幸福，眺望台中西海岸之美。

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