超狂高三生挑戰全民英檢高級一試過關

2019-01-09 15:04

〔記者蘇孟娟／台中報導〕超狂高三生，挑戰全民英檢高級一試就過關！台中家商應用外科高三生陳子劼從小在台灣土生土長，國二就通過全民英檢中高級，隔3年再挑戰全民英檢高級，首試就過關，創該科成立15年來首個通過全民英檢高級的學生紀錄；已通過高級檢定的科主任李偉綾說，英檢高級難度高，連她均也非一試就過關，學生實力驚人；陳子劼分享學英文祕訣就是把英文當生活用語，「像說國語般自然」，就能熟悉運用。

陳子劼幼兒園到國中讀的都是一般學校，在台灣土生土長的他，沒有特別讀雙語學校加強英文，僅自小一起學英語，對英語倍感興趣的他國二時先挑戰全民英檢初級過關，國二下直跳級考中高級，竟也一試過關。

入學台中家商應用外語科的他，學的都跟興趣有關，高二考多益就考出960分（滿分990），最近他又挑戰全民英檢高級，又傳來好消息，一試輕騎過關，李偉綾說，陳力劼的表現是應外科創科15年來首位通過高級測驗的學生，更難能可貴的是首測即過關。

李偉綾說，全民英檢高級題目難度極高，像作文就有兩大題，其中一題多是就某議題寫下正反論述後，還要再整理寫出自己的看法文章；另再考一篇圖表題要論述；聽力也不再只聽完寫選擇題，而是填充與簡答題，難度均極具挑戰，她自己大學畢業後挑戰高級也不是一試過關，陳子劼才高三，竟能首測告捷，實在厲害。

陳子劼說，因已高三並未特別準備英檢高級考試，但因高二下時獲選代表學校參加「全國高級中等學校技藝競賽」商業類英文職場組競賽，在教師周巧錡、鐘英綺指導下，半年來密集練習英文簡報、作文、英文學科，文法及克漏子、字彙等，可能因此讓他的能量爆發，英檢高級考試時覺得「寫得很順手」。

有多項英語檢定佳績到手，陳子劼目前挑戰大學特殊選才入學管道，可望提早確定升學目標。

陳子劼的英文實力多出自土法練鋼，小學才開始學英語，家人發現他對英語興趣濃厚，投其所好買原文兒童讀物讓他看，愛聽歌及看電影的他，小五、小六起開始看國外影集、電影，家人用遮字幕方式讓他練聽力，升上國中後，Youtube流行，他更善用Youtube看大量國外影片等，僅靠著大量閱讀及聽看電影的方式養成英語實力。

陳子劼更廣結善緣，國中時好友是混血兒，志同道合常用英語交談，參加志工營又結識不少外國友人，活動結束後持續連絡，溝通均用英語，高中有外國交換學生及外籍師資，他更是把握機會互動，長期下來了解以英語為母語人士的說話方式及口音，累積聽說英語語感。

陳子劼說，對他來說，英語不是「外國語」，就是生活語言的一種，就像說國語或台語一樣自然，就沒有學得好壞之別，「就是一種慣用的語言」。

他更分享從不背單字，要「自然拚音」，小時候剛讀原文故事書時，遇到不會的字一定查字典，再筆記下來，之後再遇到一樣的字，就有熟悉感，他更習慣原文故事書看過一遍後，會隔一陣子再讀一遍，因查過會的單字多了，讀起來就有新的感受，加強他愈看愈多，看多了「會讀就會拚」；此外，他愛追美劇或電影，也對他的聽力養成大有助益。

陳子劼建議想把英文學好的人，不要把學英語當作一種負擔，找出與自己的興趣相關的部分入手學習最有效果。

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