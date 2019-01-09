雞蛋批發價創20年新高 今天調升到1斤45元

2019-01-09 14:39

〔記者簡惠茹／台北報導〕雞蛋批發價格創20年新高，雞蛋產地價格去年6月後一路狂漲，從每台斤24.5元，今天已經來到36.5元，蛋商同業公會理事長高傳謨指出，批發價一斤42元實在撐不下去了，今天起調高到45元。

去年雞蛋產地價格一路往上升，6月份雞蛋產地價從每台斤24點5元漲至27點5元，7月又漲至29.5元，8月續漲至31.5元，9月漲至33.5元後價格維持穩定，但是今天產地價格又往上漲至 36.5元；高傳謨指出，雞蛋批發價一斤42元已經維持4個多月，今天調漲到45元。

高傳謨表示，從2017年到2018年，平均每天雞蛋數量都可以出貨到11萬箱，一箱約20台斤，但是前年戴奧辛雞蛋事件後，養雞戶因為銷量大減，入不敷出開始減養，去年清明節種雞場疫苗又出問題，小雞數量接不上來，後來8月中南部水災又淹死幾10萬隻雞，供給數量減少都在這時候顯現。

除了供給減少，近期需求又增加，導致供給無法平衡，高傳謨說，農曆過年將近，食品加工業者雞蛋需求量大，加上天氣變冷，消費者吃火鍋也都會用到雞蛋，到過年前批發價應該可以維持在一斤45元，等年後看看雞蛋數量，再試市場情形再做批發價的調整。

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