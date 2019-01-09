不滿好水換廢水 護頭前溪水環團、民代再怒吼

2019-01-09 14:33

［記者黃美珠／竹縣報導］ 「我們要喝的好水，就是這樣被科技業者換成廢水的嗎？」我們要喝乾淨水行動聯盟今天號召1、20個環保團體、以及新竹縣市的議員等民意代表，共同到新竹縣政府陳情抗議，該行動聯盟召集人陳翠琴還現場CUE新竹科學園區「內」的科技業者一起站出來，監督自己位於園區「外」的協力廠商共同做好環保防污，不要也成被千夫所指的業者，大家一起來顧好水、保護頭前溪。

會有這場陳情活動，起因是本月2日下午「我們要喝乾淨水行動聯盟」成員在頭前溪上游的鹿寮坑溪調查生態時，意外目睹這條位於芎林五華工業區附近的頭前溪上游支流發生「溪變」。

也在場的新竹縣生態休閒發展協會總幹事劉創盛說，區區3、4平方公尺的水域面積，他就撈起1000隻的「蜻蜓寶寶」水蠆，這些水蠆和一些小魚原因不明暴斃，現場溪水呈詭異白色。

環團深入追蹤前述事件卻發現，可能是禍首的某半導體公司用水竟全數來自當地的地下水，引發他們質疑大新竹民生用水就是這樣被「好水換廢水」掉，所以今天才會串連到縣府陳情抗議。

縣府環保局局長黃士漢代表縣長楊文科出面接受，強調縣府保護好水的立場跟所有關心的民眾一樣，且會聯合新竹市府一起努力。

他說，關於前述鹿寮坑溪事件他們已採樣送驗中，初步現場僅能確認溪水PH值7.5，被指涉嫌釀禍的業者廢水放流口上游的溪水水中溶氧量只測得1.5，是不是因溶氧量不夠所致？還待檢驗報告出爐後比對釐清。

另外在護好水方面，該局未來將致力協助企業用循環經濟的方式，嘗試去做到廢水全回收、零排放的目標。

縣府工務處水利科表示，該工業區在新竹縣屬於「老」工業區，早期完全沒有自來水可用，直到近3、5年才有接水，但是仍不夠。

區內40多家廠商，前後只有4家業者有申請地下水水權，其中1家已停工。而被環團圍勦的前述半導體廠是最早申請者，分於2004年、2011年總共申請3口地下水井，全部的日用量為1400公噸。

該科表示，新竹縣不是地下水管制區，所以業者申請地下水權做工業用水，只要檢具工廠登記證就可以。但是每月10日以前要把月使用量向水利署申報。

至於新竹縣過去僅在西部平原區曾出現過地下水水位因過度開發而下降的問題，水利署和農田水利會有在沿海的校園等地設監測井監控地下水位消長。

五華工業區所在的芎林鹿寮坑得天獨厚，地下水源充足，一般地表下20～30公尺才會有地下水出現，工業用的水井都會深挖100多公尺。但是前述半導體廠的1號井只挖10公尺深就湧出高約2公尺的地下水，另外2口水況也很好。

環團擔憂當地地下水會不會因工業用水而枯竭、甚至導致地層下陷？該科初步研判還不致於，但會就此部分加強監督。

「我們要喝淨水行動聯盟」共同召集人彭桂枝說，五華工業區在1977年設置是因應當地盛產柑橘，以食品加工廠為主，現在卻是面板、半導體產業進駐。以前述科技廠為例每天的放流水量是1425公噸，研判抽取的地下水量應該相當，這樣就等於是5816人每天的民生用水量，業者因使用地下水還省下了54萬的水費。

她質疑像這樣的業者，每天用乾淨地下水，卻排出廢水給大新竹，「天底下怎麼會有這樣的事情？」

陳翠琴要求，前述科技廠、或跟它一樣的污染性工廠，都應依自來水法第11條「禁入」自來水水源水質水量保護區，而這就要縣府做好工業區區位的管制，水利署也該拿出魄力落實前述自來水法的規範。

該行動聯盟呼籲新竹縣市政府全面盤點大新竹的水資源現況，不要用挖東牆補西牆的概念，提出像：蓋「寶三」水庫來模糊水源不足的問題爭取喝好水，讓人有犧牲農漁業用水之嫌。

他們更對竹科廠商們大聲疾呼，新竹縣市有許多工廠都在自來水水源水質水量保護區內，當中不乏晶圓和面板相關產業，且與新竹科學園區內的其它廠商構成產業鏈。

所以希望竹科內的廠商能督促竹科外的上、下游廠商共同落實責任科技，別讓區外廠商的行為成為破壞台灣科技產業名聲的害群之馬，區內業者更不該縱容區外廠商掏空國土、或污染民眾的飲用水和灌溉水源。

這場陳情活動由我們要喝乾淨水行動聯盟發起，主婦聯盟、荒野保護協會新竹分會、親子親善促進會、新竹縣生態休閒發展協會等環團到場聲援，新竹市議員曾資程、劉崇顯，新竹縣議員余筱菁、邱靖雅、吳旭智、陳新源助理高偉凱等都到場讚聲。

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