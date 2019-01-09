醫病》129公斤病態性肥胖 中醫調理1年半瘦32公斤

2019-01-09 14:40

〔記者吳亮儀／台北報導〕39歲林先生從小是肥胖兒童，20歲體重高達100公斤、34歲巔峰時期更重達140公斤；2年多前因嚴重胃食道逆流和各種健康紅燈狀況，吃了西藥沒改善、求助中醫後調理1年半，成功將體重從129公斤降到97公斤。

根據衛福部定義，身體質量指數（BMI）超過24是體重過重、超過27是肥胖、超過40就是「病態性肥胖」。

林先生今天到長庚醫院分享他的心路歷程，他說，小學就已經很胖了，長大還因肥胖而免服兵役，幾年前體重最重達140公斤，BMI指數達到43，除了胃食道逆流，還有呼吸不順暢、腰酸背痛、肩背發麻、淺眠等問題。

桃園長庚醫院中醫內兒科主任江昆壕指出，中醫認為肥胖是一個「陽虛陰實」的複雜病態，「陽」是指功能，「陰」是指物質，就是代謝脂肪的功能不足，是「陽虛」，而導致脂肪堆積，是「陰實」，其中牽涉到五臟六腑功能失調、氣血津液失常與陰陽失衡，因而造成體重不正常上升。

江昆壕說，治療林先生須先補養臟腑陰陽與調理氣血津液，恢復臟腑陰陽與氣血津液的正常功能狀態。而治療方式採用桂枝湯、平胃散、溫膽湯、五苓散、苓桂朮甘湯、濟生腎氣丸、四逆散、桂枝茯苓丸等方劑，功能主要是活血化瘀、化濕濁、燥濕化痰、補陽及調和肝脾等，再搭配其他單味中藥，每日服用3次，並配合飲食與生活方式調整。

林先生說，現在大多數的身體不適都消失了，生活品質也改善，同時還治癒了高尿酸血症、脂肪肝、脂肪性肝炎。

江昆壕說現代人飲食習慣和不良的生活作息容易導致肥胖，建議有肥胖困擾的民眾不要熬夜，不要吃冰、甜食、麵食和含糖飲料，配合中醫藥幫助，減肥可事半功倍。

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