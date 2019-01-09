19日補班、補課？雲縣教育處：不用補課

2019-01-09 14:17

［記者黃淑莉／雲林報導］本月19日要補班，許多民眾搞不清楚要是補哪一天？學生也要補課嗎？有人PO在臉書詢問，引起討論，雲林縣府教育處表示，19日只補班不用補課，沒有兼任行政職務的老師也不必到校。

有民眾在臉書PO文「有人知道19日補班是補哪一天？」網友留言補2月8日（大年初四）、228連假4天，所以是補3月1日，有許多家長詢問學生也要補課嗎？

一名孫姓家長表示，她知道19日行政機關，許多公司行號都要補班，一直以為孩子也要補課，所以不敢安排其他活動。另一位劉姓家長說，他也以為19日孩子要補課，昨天問孩子才恍然大悟只要補班不用補課。

教育處表示，係規定春節放假是初夕到初三，今年除夕為2月4日週一，初三為7日週四，8日是大年初四，因適逢週五調整放假，共於1月19日補上班，今年國中小學寒假為1月19日至2月10日，8日還是寒假，所以學生不用補課。

2月28日為週四，3月1日週五調整放假，在2月23日補上班及上課。

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