沒品！埔里仁愛公園聚賭輸錢追罵小孩 家長7PUPU投訴鎮長

2019-01-09 13:57

〔記者佟振國／南投報導〕南投縣埔里鎮市區重要休憩場所仁愛公園，長期有民眾聚集下棋，衍生賭博、菸害等問題，日前有家長PO網指控有人賭輸錢吵架，竟然追罵旁邊玩耍的小孩，質疑公園內長期違法聚賭似已積非成是，埔里分局則回應，去年仁愛公園已查獲多起賭博案件，均移送法辦，仍持續加強取締，鎮長廖志城今也赴仁愛公園對下棋長輩進行柔性勸導，希望共同維護公園治安與環境。

民眾日前在臉書社團「埔里人」投訴，埔里市區仁愛公園常有長輩下棋，甚至不顧旁邊就是兒童遊戲區，公然聚賭並於全面禁菸的公園內吞雲吐霧，甚至發生賭輸錢吵架而罵旁邊玩耍的小孩，甚至追著小孩要「教訓」人，實在很糟糕，更憂心孩童在公園的人身安全。

PO文一出立即引起網友議論，有人嘲諷「公園不是給小朋友玩的，而是給大人賭博用的。」、「從小時候到現在都是如此，過了30年還是沒改變。」、「警方可以在兒童遊戲區旁加裝監視器，讓違法聚賭無所遁形。」

也有人建議「若公園聚賭已積非成是，公所可以規劃鄰近老人會館的一區使用，兒童遊戲區請還給小孩，50公尺內禁賭禁菸。」、「長輩賭聚當然不好，不過一起下棋是很好的活動，仁愛公園就留給長輩，公所可以另規劃親子共融公園。」

埔里分局則表示，已加強取締仁愛公園賭博行為，去年也查獲多起移送法辦，會持續規劃勤務加強取締。

鎮長廖志城接獲民眾投訴，今也至仁愛公園與長輩溝通，希望長輩能集中於老人會館附近下棋，與兒童遊戲區保持距離，也提醒長輩們賭博、吸菸涉及刑法、菸害防治法，相關單位會依法處理。

廖志城表示，長輩也是埔里的寶，先以軟性方式跟長輩們溝通，也希望長輩們能夠共同營造一個好的環境，未來再逐步改善硬體，例如規劃周邊停車空間，避免機車直接騎進公園，維護公園環境與民眾安全。

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