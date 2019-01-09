繼承衣缽 崑科大視訊系楊子靚用相機紀錄獨立音樂

2019-01-09 13:39

〔記者萬于甄／台南報導〕年僅21歲的楊子靚從小耳濡目染看著攝影師爸爸四處拍照，漸漸也對攝影產生興趣，自高二那年真正開始接觸相機後，已為30多場大大小小的音樂祭擔任活動攝影，更協助不少獨立樂團拍攝音樂錄影帶，作品頗受好評，楊子靚雖仍就讀大學，攝影實力已小有名氣，相當不容易。

就讀崑山科大視訊系三年級的楊子靚說，第一次接觸相機，是國小陪爸爸參與一場幼稚園的畢業活動攝影，當時幫忙顧著相機鏡頭，透過小小的視窗看世界，感覺相當有趣，後來就從傻瓜相機開始玩，直到高中才真正投入攝影的世界。

楊子靚除了喜愛攝影，高中社團也接觸到搖滾音樂，因此她的攝影作品多半與音樂相關，在一次的因緣際會下，獲得知名導演李彥勳引薦，為高雄大港音樂季擔任攝影工作人員，更開啟她製作音樂動態影片之路。

楊子靚坦言，一開始要從靜態的畫面轉換為動態的思考，的確不容易，尤其是手動對焦的技術，時常讓她不知畫面有沒有聚焦，且畫面運鏡更是需要練習，不過，只要抓緊時間多加練習攝影，現也逐漸琢磨出熟練的技巧。

楊子靚表示，雖然爸爸起初因工作不穩、健康因素等，反對她繼承攝影師的衣缽，不過，現在自己認真作出了一些成績，爸媽漸漸支持甚至欣慰，讓她感到相當開心，未來想持續投入音樂圈，幫助許多獨立樂團推廣音樂，創造出更令人驚豔的作品。

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