龍發堂病患被追討費用 家屬盼把經濟紅利給韓國瑜

2019-01-09 13:37

［記者陳昀／台北報導］龍發堂去年爆發肺結核及阿米巴痢疾等群聚感染，503名堂眾被強制移出安置已滿一週年，國民黨立委陳學聖今天開記者會指出，家屬至今沒等到安置方案，反收到法院的「支付命令」，家屬心力交瘁、無力承擔，還有家屬要求蔡英文總統將經濟紅利交給高雄市長韓國瑜，用以補助極重度病患；衛福部回應，所有個案皆已經衛福部評估，只要依法完成繳款，就能憑收據請領補助。

陳學聖指出，根據衛福部最新掌握情形，龍發堂被強制移出的503人中，有10人死亡、20人未收治於醫療機構而無法確認現況，還有434人安置於醫療機構；他認為，龍發堂患者長年與家屬疏遠，硬交給家屬也無法承擔，畢竟人數不會再增加，盼衛福部介入協助至終老。

陳學聖表示，屏東縣府衛生局指示高雄榮總屏東分院，向3名龍發堂患者興訟追討費用，屏東地院明天將開庭，家屬等了一年沒等到安置方案，只有一紙來自法院的支付命令；目前共25人被醫療機構追討費用。

自救會代表鄭小姐表示，被屏東榮總催繳費用的3人，每人從去年7月起欠款4萬至8萬元不等，淡水八里某療養院也有病患被追討近30萬元費用，這些病患都有多重障礙，名下財產也大多是祖產，無法賣出、貸款等；另有出席家屬說，過去曾捐款給龍發堂，以為孩子能被妥善照顧至終老，如今沒有多餘能力承擔其他醫療費用，要是家裡有能力，也不會送去龍發堂。

衛福部簡任技正陳少卿回應說，所有個案皆經衛福部評估身份別，目前符合低收、中低收入戶者有241人，也有491人完成身障認定，各地方政府會依據個案狀況補助；目前被催繳的3個個案因名下有房產，只要依法律程序完成繳款，再拿相關收據申列相關補助即可。

陳少卿說，10名死亡堂眾是面臨結核病、癌症等疾病，另龍發堂已不適居住，衛福部同理家屬困境，但也要考量病人的人權、安全，會積極溝通，配合面對問題。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/