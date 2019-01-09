高雄與東京都世田谷區 簽署文化交流備忘錄

2019-01-09 13:28

〔記者黃佳琳／高雄報導〕有百萬人口的東京都世田谷區，今天與高市府文化局簽署文化交流備忘錄，雙方城市承諾將以青少年交響樂團的音樂互訪交流演出為起點，擴大到藝文生活各領域，運用雙方城市的文化特色資源，促成台日文化交流。

東京世田谷區為東京都特別區中面積第2大，區民近百萬人，是東京都人口最多的一個區，屬於中產階級的文教住宅區。世田谷區非常重視人才教育，所以也有專責的公立基金會成立成人及青少年管弦樂團，也有文學館、美術館等藝文場館。

文化局代理局長王文翠表示，雙方文化部門簽署合作備忘錄，這是一個里程碑，未來希望高雄市及世田谷區的友誼，從藝文、人民開始，並擴及到各個層面的藝文生活，不只是音樂，不只限表演藝術，也可以擴及到視覺藝術、裝置藝術、美術展覽、文學交流等。

高雄和世田谷區雙方交流淵源，是2016年世田谷區議員來台尋找建立友好的台日城市文化交流伙伴，代表團對於高雄旺盛的藝文能量與精緻品質、對學童藝文教育扎根的努力，近而積極邀請本市樂團前往演出。

文化局表示，今年世田谷青少年管弦樂團前來高雄交流演出已定在7月28日在文化中心至德堂，希望能由青少年間的音樂互動為起點，繼續擴大兩個城市之間的穩定文化交流。

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