台南旅遊這支宣傳片比寶可夢皮卡丘還威

2019-01-09 13:09

〔記者洪瑞琴／台南報導〕「花慧」（《花甲男孩轉大人》劇裡的花甲姊）果然威！「台南旅遊」冬季宣傳主打片邀請這位新1代女神林意箴代言，點閱人數已破7萬次觀看，勝過去年11月底寶可夢皮卡丘宣傳影片，同時搶攻這波國旅暖冬遊市場。

林意箴有股獨特慵懶又舒適的美女氣質，宣傳影片精準抓住符合台南韻味步調，有不能錯過夜市中帶著微醺的酡，倘佯在搖曳的粉白秋芒，走進神聖靜謐的青色神學院，拜訪奇美經典西洋銀白建築，紫暮中與候鳥的一期一會，由她輕盈帶路「暖冬來台南，尋找絕美的顏色，在感動中駐留」。

片中出現景點，包括台南奇美博物館、井仔腳鹽田 、大內芒草、十鼓文創園區、藍曬圖、台南神學院、東山龍眼、神農街、台南運河、天使之眼、孔廟 、花園夜市。

南市觀光旅遊局表示，交通部觀光局國旅暖冬遊擴大專案已延長至1月31日，積極透過遊客可以觸及管道，協助發送台南參與業者資訊，包含臉書台南旅遊粉絲團、台南旅服中心粉絲團、TainanVistorInfo的line等，同時也透過一些KOL（網紅）、社群媒體協助轉發，「現在遊台南，就對了！」

台南旅遊「FIND YOUR TAINANTONE」宣傳短片，東山龍眼採收烘培。（擷自Youtube）

台南旅遊「FIND YOUR TAINANTONE」宣傳短片，台南神學院人文建築。（擷自Youtube）

台南旅遊「FIND YOUR TAINANTONE」宣傳短片，安平運河夜景。（擷自Youtube）

台南旅遊「FIND YOUR TAINANTONE」冬季宣傳短片，邀請新一代女神林意箴代言。（擷自Youtube）

台南旅遊「FIND YOUR TAINANTONE」宣傳短片，大內芒草。（擷自Youtube）

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