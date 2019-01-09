從空氣品質到氣喘監控 成大團隊開發微型偵測器

2019-01-09 12:43

〔記者簡惠茹／台北報導〕從空氣品質到氣喘即時監控，國立成功大學跨系所合作，不僅研發小型家用氣體感測器，一次監控5種氣體濃度的原件更是全國首創，研究團隊進一步開發家用氣喘偵測器「棄喘天使」，呼氣就能測量氣喘指數。

成功大學工業衛生學科暨環境醫學研究所教授李俊璋、電機工程學系教授王振興、微電子工程研究所教授張守進研究團隊開發複合型氣體感測器，是國內首創可以同時量測室內空氣中的揮發性有機氣體、甲醛、臭氧、一氧化碳和二氧化碳技術，不但體積小，還能整合到穿戴式產品；張守進跟王振興也和成大醫學系小兒科教授王志堯合作，成功研發穿戴式氣喘偵測器，可以即時檢測氣喘狀況，兩項技術都已經完成技轉，今天在科技部進行研究成果發表。

王振興指出，室內空氣品質雖然有既有法規規定，但是因為現階段市面販售的空氣感測器價格昂貴一台都接近8、9萬元，所以導致消費者無法負擔，成大團隊開發出的的感測器希望可以降到1萬元以下，而且目前國內還沒有多種氣體整合感測功能的原件，他們研發的感測器能偵測5種汙染性氣體濃度。

王振興表示，目前誤差約5%，還能透過AI軟體開發提高準確率，數據收集後，就能即時透過物聯網模組傳輸到團隊自建的雲端空氣品質大數據伺服器中，讓使用者透過網站或手機程式讀取。

張守進等人開發的「棄喘天使」氣喘偵測器，讓患者不用到醫院就能透過呼氣了解氣喘指數，成大團隊指出，過去氣喘患者都要親自前往醫院，醫院透過支氣管鏡檢，進行肺組織和肺沖洗液的取樣分析，才能判斷氣喘狀況，但是這樣侵入性的技術不是和用在小孩和重症病人，研究團隊開發非侵入性、體積小的家用型氣喘偵測器，讓患者可以用於居家照護或個人隨身攜帶使用。

張守進說，雖然氣喘是突發性急促發生，但是透過每天監測，一旦發現超過危險指數就可以馬上尋求醫院協助，建立簡單便宜的監控系統，讓患者在家裡就可以量測，同時透過雲端物聯網把數據傳送到醫院。

張守進說，由於氣喘患者呼出的氣體一氧化氮濃度高，且因為呼吸道縮小導致呼出氣體量少，透過這兩點開發出氣喘感測元件，一方面設計壓力感測器，量測承受壓力後換算成氣體流量，另一方面感測一氧化氮濃度。

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