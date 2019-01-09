黑面琵鷺「Happy」5歲日本混血兒 返台定居

2019-01-09 12:40

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市立動物園2010年，曾透過跨國保育合作，參與林務局野生動物救傷收容計畫，救治後評估不適合野放的黑面琵鷺「Happy（公）」，送往日本東京「多摩動物公園」，參與復育繁殖計畫，「Happy」於2013年時成功繁衍下一代。為了讓黑面琵鷺能在亞洲建立其他的衛星族群，降低因環境變遷或疫病傳播所引發的風險，日方挑選2公2母的圈養黑面琵鷺送到台灣定居，這4隻個體已於昨晚約7點，抵達動物園，其中一隻5歲的雄性個體，就是「Happy」的後代，將在檢疫期滿後，在生態鳥園與大家見面。

園方指出，2002年底在宜蘭的農田裡，賞鳥人士發現有一隻黑面琵鷺無法飛行，通報宜蘭縣政府前往捕捉，後轉送到北市動物園檢疫救傷中心治療。獸醫師診治後，發現該黑面琵鷺個體因左翅骨折處感染嚴重，雖經極力搶救挽回生命，但已無法飛行，判斷已不適合野放，於是在傷癒後將牠移往鳥園定居，取名為「Happy（公）」。

2009年6月，日本朝鮮大學鄭鐘烈教授參訪北市動物園，希望「Happy」加入多摩動物公園的黑面琵鷺復育計劃，經過6個月籌備， 2010年1月13日啟程前往日本展開新生活，多摩動物公園位於東京都內，面積達52公頃，是日本第一個照養黑面琵鷺的動物園，「Happy」加入後改名為「台北」。

園方指出，這次來台的4隻黑面琵鷺（2公2母），其中編號「191」5歲的雄性個體，就是「台北」的後代。牠們在昨天下午搭乘華航，於日本當地時間下午2點15分由東京羽田機場出發，經歷約4個小時的飛行時間，於台灣晚間5點15分左右降落在松山機場，由專人專車接送返回動物園，預計檢疫期滿後，就能到生態鳥園見客。

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