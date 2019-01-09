黑面琵鷺「Happy」5歲日本混血兒 返台定居

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市立動物園2010年，曾透過跨國保育合作，參與林務局野生動物救傷收容計畫，救治後評估不適合野放的黑面琵鷺「Happy（公）」，送往日本東京「多摩動物公園」，參與復育繁殖計畫，「Happy」於2013年時成功繁衍下一代。為了讓黑面琵鷺能在亞洲建立其他的衛星族群，降低因環境變遷或疫病傳播所引發的風險，日方挑選2公2母的圈養黑面琵鷺送到台灣定居，這4隻個體已於昨晚約7點，抵達動物園，其中一隻5歲的雄性個體，就是「Happy」的後代，將在檢疫期滿後，在生態鳥園與大家見面。
園方指出，2002年底在宜蘭的農田裡，賞鳥人士發現有一隻黑面琵鷺無法飛行，通報宜蘭縣政府前往捕捉，後轉送到北市動物園檢疫救傷中心治療。獸醫師診治後，發現該黑面琵鷺個體因左翅骨折處感染嚴重，雖經極力搶救挽回生命，但已無法飛行，判斷已不適合野放，於是在傷癒後將牠移往鳥園定居，取名為「Happy（公）」。
2009年6月，日本朝鮮大學鄭鐘烈教授參訪北市動物園，希望「Happy」加入多摩動物公園的黑面琵鷺復育計劃，經過6個月籌備， 2010年1月13日啟程前往日本展開新生活，多摩動物公園位於東京都內，面積達52公頃，是日本第一個照養黑面琵鷺的動物園，「Happy」加入後改名為「台北」。
園方指出，這次來台的4隻黑面琵鷺（2公2母），其中編號「191」5歲的雄性個體，就是「台北」的後代。牠們在昨天下午搭乘華航，於日本當地時間下午2點15分由東京羽田機場出發，經歷約4個小時的飛行時間，於台灣晚間5點15分左右降落在松山機場，由專人專車接送返回動物園，預計檢疫期滿後，就能到生態鳥園見客。
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編號「191」5歲的雄性黑面琵鷺（腳環為「黃赤」），就是「台北」的後代。（台北市立動物園提供）
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4隻黑面琵鷺抵達松山機場後，由專人專車接回台北市立動物園。（台北市立動物園提供）
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4隻黑面琵鷺於1月8日晚間平安抵達台北市立動物園。（台北市立動物園提供）
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2002年底宜蘭縣政府動植物防疫所將受傷的黑面琵鷺送到台北市立動物園治療。（台北市立動物園提供）
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黑面琵鷺離開箱籠後，保育員進行消毒。（台北市立動物園提供）
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