鄭文燦建議調高獸醫職等 必要時率先實施防疫加給

2019-01-09 12:23

［記者謝武雄／桃園報導］因應非洲豬瘟可能帶來影響，桃園市長鄭文燦今天在市政會時指示環保局等單位，未來養豬場可能不使用廚餘飼養豬隻，桃園市每天產生150噸廚餘，要規劃如何讓廚餘有去處、不影響環境，另獸醫師工作繁重，建議將現有5到7職等，調整為6到9職等，另增加防疫專業加給，必要時桃園會率先實施防疫加給。

鄭文燦指示，未來養豬場可能全面將廚餘改用飼料飼養，各種養豬戶補償方案，農業局要加強輔導，另桃園每天產生150噸廚餘，若不養豬，其去向包含堆肥場、化製廠、污水處理廠等也請相關單位事先規劃，務必讓廚餘有去處，不會造成對環境污染。

另外政府部門的獸醫師只有5到7職等，這對獸醫師不公平，因為獸醫師都是大學、研究所畢業，相當於高考執照，導致資深獸醫師留不住，請人事處、農業局、區公所討論後向中央建議提高獸醫師職等從6到9，讓獸醫師有升遷管道，希望銓敘部修法改善。

另請人事處研究，提供獸醫防疫專業加給，因為獸醫師工作繁重，無論是毛小孩的接紮、植入晶片，養禽產業的禽流感，養豬產業豬瘟，桃園還有養牛產業，獸醫師工作辛苦，應該要有防疫加給，這部分由人事處研究好以後，是否由中央統一實施或桃園率先實施。

鄭文燦也提到，依照動物疾病防治法規定，不能散播疫情謠言，也請新聞處於有線電視進行跑馬燈，讓民眾知道看到Line網路謠言不可以隨便拿來轉來轉去，會造成很多不必要的恐慌。

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