林榮三文化基金會助公益 彩繪台大醫院雲林分院圍牆

2019-01-09 12:22

〔記者林國賢／雲林報導〕台大醫院雲林分院「豐盛母親之河圍牆彩繪」今天揭牌，361隻魚兒在豐盛母親之河游來游去，讓醫院環境顯得更藝術、色彩繽紛與活力，並展現醫師如在地母親般呵護在地的孩子。

豐盛母親之河彩繪圍牆由林榮三公益文化基金會代表、聯邦銀行總經理林鴻聯、雲林縣副縣長謝淑亞、虎尾科技大學校長覺文郁、台大醫院雲林分院院長黃瑞仁等人共同揭牌，黃瑞仁感謝林榮三基金會出錢出力，送給雲林縣這座充滿幸福與愛與美麗圍牆。

黃瑞仁表示，豐盛母親之河圍牆原本是醫院舊圍牆，原本已斑駁，感謝林榮三文化公益基金會不僅出錢，還以過去豐富的建築經驗，結合虎尾技大學藝術中心設計，讓這座圍牆順利完成改造。

林鴻聯表示，很高興能夠為雲林做出小小的貢獻，父親林榮三從小就告戒他們，必須體恤買房子人的心情，所有房子都倒了，我們蓋的房子不能倒，協助台大圍牆彩繪，他也是抱持這樣的心情，這片圍牆必須維持3、50年，永遠美麗，這樣才有意義。

創作者虎尾科技大學藝術中心駐校藝術家鄭元東先生表示，「豐盛母親之河」呈現河流蔚藍遼闊，是孕育萬物的母親，是引領人們創造文化的契機，用「家」的姿態，給予人們溫暖的、絢爛的、美好的光景。連結醫院醫師像母親一般可以近距離地傾聽人們的心跳聲，猶如是在地的母親般呵護著在地的孩子，成就一條有愛之河。

彩繪後的圍牆，有代表雲林特色的西螺大橋意象，還有牆上跟著河流游來游去的彩色魚群，共有361隻各有特色的魚兒，展現獨一無二生命力。

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