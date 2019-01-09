電動機車停車被收費 車主質疑中市免費政策轉變

2019-01-09 12:20

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市政府為推行綠色交通，去年推出電動車停車免費政策，受到車主好評。但有電動機車車主投訴表示，日前將電動機車停在朝馬轉運站周邊的機車收費區，車身也張貼電動車停車證，卻被開了2張收費單，是否新市府上任後，政策轉變？市府停車管理處表示，政策不變，應是開單人員疏忽，若查證屬實，車主不必繳費，未來也將加強教育開單人員。

為鼓勵民眾使用電動車，台中市政府印製電動車停車證，提供車主張貼，包括公有路邊停車格、路外停車場（含公有民營），不分費率均停車免費。

楊先生表示，他去年11月購買電動機車，也向交通局申請停車證，並張貼在牌照上方，他4日至7日到台北，把電動機車停在朝馬轉運站周邊道路的機車收費區，回來後發現6、7日各被開了1張停車繳費單。

楊先生說，是不是新市府上任後，電動車免費停車政策喊停？但如果政策停止，怎麼會同一輛電動機車停在同一個地點4天，2天要收費、2天不必收費？令人霧煞煞。

台中市議員陳世凱指出，市府為了推動綠色交通、提升民眾騎乘電動機車的意願，推行電動車免費停車政策，立意良善，卻發生民眾被誤開單情形，交通局相關單位應檢討改進並加強人員訓練，以免造成民眾不便。

停管處長張應當表示，電動車免費停車政策持續推動，停車繳費單開單作業是委外執行，開單時都會拍照，應該是開單人員沒注意到有停車證，請車主向停管處聯繫，停管處可調出照片，若這輛電動機車確實有貼停車證，車主不必繳費，這筆費用將由委外廠商負擔，且停管處會對廠商開罰，也將要求加強教育開單人員。

張應當也說，交通局去年初已主動寄出停車證給車籍在台中市的電動車主，之後才購車的車主或非設籍台中市的民眾，只要備妥行照，至交通局、新市政大樓或陽明市政大樓等3處櫃台即可免費申辦停車證，並於當日領證。

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