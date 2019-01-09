拚「旅遊一條龍」 新北預計年中率團訪新加坡

2019-01-09 12:03

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市長侯友宜日前與新加坡駐台北商務辦事處代表黃偉權會面，兩人相談甚歡，侯並指示市府規劃「旅遊一條龍」政策。侯友宜今天表示，新加坡預計7、8月舉辦旅展，屆時新北市政府將率團前往參加。

侯友宜與黃偉權會面時談到，新加坡來台觀光客多是自由行，其中以新北九份和十分瀑布的「九十行」最夯，為促進觀光發展，他指示觀光旅遊局長張其強、經濟發局長何怡明儘快規劃「旅遊一條龍」措施，讓更多新加坡朋友深度體驗新北之美，也希望新加坡把新北列為經貿投資的第一站。

侯友宜今天在市政會議後受訪表示，黃偉權邀請新北市政府參加新加坡旅展，但是不是他親自前往就未必，也許是觀光局長或是其他單位去。

侯友宜說，城市的交流未來會愈緊密，並不代表他每天都要去做城市交流，哪個層級去，或是自己工作如何調配，達到最大效果，才是最重要的事情，新加坡預計7、8月份舉辦旅展，如果對方邀新北市前往，他樂觀其成，但到底那時候的狀況能不能去，會再作調整。

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