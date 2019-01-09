提醒！台南安平區施工 1/10、1/11 328戶各停水10小時

2019-01-09 11:49

〔記者王俊忠／台南報導〕自來水公司第六區管理處為辦理台南市「安平區安平路500巷17弄供水改善工程」，從1月10日與11日兩天的上午8點至下午6點對轄區內部分地區停水，停水戶數約328戶，請當地停水用戶配合節約用水並預做儲水，造成不便請見諒。

水公司表示，停水區域為安平路448號~636號、安平路500巷17弄、安平路550巷17弄、安平路500巷9號~23號（奇數側）、安平路500巷25弄3號~43號（奇數側）、安平路550巷35弄3號~49號（奇數側）、安平路550巷（安平路口至安平路500巷25弄路口）雙側、安平路606巷（安平路口至安平路550巷35弄路口）雙側。

水公司六區處提醒用戶，停水時間是1月10日與11日兩天的上午8點至下午6點，下午6點之後恢復供水，遇雨順延。

六區處並提供停水注意事項，停水前請提早於停水前6小時完成儲水，以避免集中於開始停水前大量儲水，造成管線末端用戶無水可存用；停水期間應關閉抽水機電源、慎防火警；建築物的自來水進水口低於地面的用戶，在停水期間請將總表前制水閥栓關閉，避免發生可能虹吸污染；水龍頭使用橡皮管接水時，勿將橡皮管浸在水中，以免停水時因虹吸作用產生二次污染；復水後：管線末端或高地區用戶，如因水壓較低致延遲供水，敬請諒察。恢復供水後，如有用水問題，可撥打24小時免付費電話1910，水公司會派人到府服務。

其他洽詢電話有六區處工務課:06-2138101、台南給水廠:06-3036097、台南服務所06-2370021。

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