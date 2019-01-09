年節別怕吃加工肉品 食藥署教你怎麼挑肉、吃肉

2019-01-09 11:44

〔記者吳亮儀／台北報導〕下月初就是春節年假，許多民眾準備採買年菜，免不了準備各式加工熱品如香腸、培根等應景食品，但又擔心吃進過多亞硝酸鹽等加工物；食品藥物管理署闢謠，這類食品添加物都有限量規範，只要選購有完整標示的商品，不用擔心吃多傷身體。

食品藥物管理署今天舉辦年前年菜記者會，請來食藥署「金帽獎」大廚示範春節料理。食藥署表示，只要選購合格食材，加工食品都依照規範添加食品添加物。

食藥署表示，加工肉品添加硝酸鹽、亞硝酸鹽，它的功能是抑制肉毒桿菌生長，可避免導致食品中毒，反而是幫助人們避免健康受損。

不過，食藥署也提醒，選購肉品要訣包括盡量挑肉色自然暗紅不鮮紅、煙燻或自然香氣不帶酸臭味、表面乾爽不油膩。

另外，從很久以前就有「香腸和養樂多不能一起吃，會產生致癌物亞硝胺」說法，食藥署對此也指出，亞硝酸鹽類或硝酸鹽類可用於肉製品及魚肉製品，用量以NO2殘留量計為0.07 g/kg以下，業者如果依照使用規範使用硝酸鹽及亞硝酸鹽，不致造成健康危害。

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