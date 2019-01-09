飛機上行為調查 台灣囝仔耐心大勝英國小孩

小小飛行者搭乘阿聯酋航空可獲得與動物一起翱遊（Fly With Me Animal）系列玩具。（阿聯酋提供）

2019-01-09 11:32

〔記者陳宜加／台北報導〕阿聯酋航空針對500名台灣家長進行「兒童機上行為調查」，結果顯示台灣兒童在機上表現比想像中更好，甚至贏過英國小孩，英國小朋友約莫49分鐘後就開始問：「我們快到了嗎？」，台灣小孩登機後56分鐘左右才開始表現出不耐煩。

阿聯酋表示，台灣小孩表現不比英國小孩差，但有近8成未曾與小孩搭機的家長，對於與小孩一起搭飛機感到擔憂，有63％擔心孩子身體不適、58％怕打擾其他乘客、54％認為孩子年紀太小而不記得旅行經驗等。

調查也指出，若小孩不吵鬧，高達71％家長想要好好睡一覺、大啖機上美食、63％想欣賞機上最新電影。

阿聯酋指出，調查顯示超過5成的台灣家長帶孩子搭飛機，最需要寬敞的座位；超過4成家長則認為，優惠票價更能提高帶孩子出國的意願；也有約3成家長認為孩子在飛機上，絕對少不了各式卡通影片與機上娛樂。

根據統計，目前僅約8.5％的台灣家長曾與孩子一起進行超過8小時的長途飛行，但航空公司若能提供較寬敞的座位、美味的兒童餐、促銷票價、各類玩具、影音產品或是機上專屬兒童空間等，台灣家長想要帶孩子前往歐洲與中東地區旅遊的意願則大幅躍升至25％。

曾與4歲女兒有多次飛行經驗的部落客Mom&Dad建議，台灣家長出國時選擇座位空間較大、且可以提供完善的機上娛樂設備以及各式美味餐點和小玩具的航空公司，讓孩子在機上不無聊。阿聯酋也建議家長善用航空公司機上兒童過夜包內的各項貼心小物，穿插各項活動並適時哄孩子們睡覺，陪孩子度過機上時光。

阿聯酋舉例，阿聯酋有專為兒童準備的機上餐點，鮮豔餐盤搭配各類點心、糖果，亦有專為嬰兒設計的嬰兒餐點；此外，空服員也提供餐點加熱與奶粉沖泡服務。針對家庭旅客，阿聯酋於所有機場皆有優先登機服務，在杜拜機場更設有家庭客專屬的報到櫃台，在杜拜機場內更隨處配有兒童推車提供所有家長使用。

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