拿Youtuber百萬訂閱金牌 宋七力要跟柯文哲PK！

2019-01-09

〔即時新聞/綜合報導〕台北市長柯文哲的YouTube頻道因點閱人數突破10萬,成為台灣第一個獲得YouTube獎牌的政治人物,而柯文哲卻稱「還不如換錢給我」、「要當柴燒也不能燒」。然而,自稱會「分身術」的宋七力的YouTube頻道竟然已經突破百萬點閱,獲得金色獎牌,昨(8日)更發文稱要「PK柯文哲市長」!

宋七力的臉書專頁「大日宗實相生活化」昨日發文,斗大標題寫著要「PK柯文哲市長」,貼出了金色獎牌以及YouTube官方的祝賀信,以及宋七力登上各大周刊版面的圖片,除此之外也附上宋七力的YouTube頻道「大日宗」的影片連結。

而在影片中,3名宋七力的信徒不斷的追捧,稱今天收到了「把柯P給KO掉的東西」,並表示宋七力粉絲遍布世界各地,來自各行各業,且其中還有許多高學歷知識份子,哈佛大學、牛津大學、愛丁堡大學的教授。不只如此,還稱宋七力講課的內容從儒道釋佛到天主教與伊斯蘭教,還有量子力學、超心理學,幫助開發潛能。

對此,許多網友感到相當不可思議,也不領情地直接批評:「你是在幹嘛的,100萬人哪來」、「可是我稍微看了一下,你的觀看次數都沒破五萬欸,柯P的影片觀看次數少則幾萬,多則快三百萬,你的訂閱是買來的嗎?」

更有趣的是,有兩名外國網友竟在影片下方以英文與西班牙文留言:「Wtf is this and why am i subscribed to it?(這什麼鬼東西還有為什麼我會訂閱這個)」、「Wtf como estou inscrito nesse canal(搞什麼鬼我怎麼會訂閱這個)」。

