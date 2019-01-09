拿Youtuber百萬訂閱金牌 宋七力要跟柯文哲PK！

2019-01-09 12:08

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲的YouTube頻道因點閱人數突破10萬，成為台灣第一個獲得YouTube獎牌的政治人物，而柯文哲卻稱「還不如換錢給我」、「要當柴燒也不能燒」。然而，自稱會「分身術」的宋七力的YouTube頻道竟然已經突破百萬點閱，獲得金色獎牌，昨（8日）更發文稱要「PK柯文哲市長」！

宋七力的臉書專頁「大日宗實相生活化」昨日發文，斗大標題寫著要「PK柯文哲市長」，貼出了金色獎牌以及YouTube官方的祝賀信，以及宋七力登上各大周刊版面的圖片，除此之外也附上宋七力的YouTube頻道「大日宗」的影片連結。

而在影片中，3名宋七力的信徒不斷的追捧，稱今天收到了「把柯P給KO掉的東西」，並表示宋七力粉絲遍布世界各地，來自各行各業，且其中還有許多高學歷知識份子，哈佛大學、牛津大學、愛丁堡大學的教授。不只如此，還稱宋七力講課的內容從儒道釋佛到天主教與伊斯蘭教，還有量子力學、超心理學，幫助開發潛能。

對此，許多網友感到相當不可思議，也不領情地直接批評：「你是在幹嘛的，100萬人哪來」、「可是我稍微看了一下，你的觀看次數都沒破五萬欸，柯P的影片觀看次數少則幾萬，多則快三百萬，你的訂閱是買來的嗎？」

更有趣的是，有兩名外國網友竟在影片下方以英文與西班牙文留言：「Wtf is this and why am i subscribed to it?﻿（這什麼鬼東西還有為什麼我會訂閱這個）」、「Wtf como estou inscrito nesse canal﻿（搞什麼鬼我怎麼會訂閱這個）」。

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