把時間留給自己！ 動動手指就能過年的方法在這邊

2019-01-09 16:20

〔記者林佑蓉／台北報導〕再過幾個禮拜就是農曆春節，但過年準備一樣都還沒做嗎？外送平台拚過年商機，推出多項外送優惠，免出門就有專人幫你辦到好。想要採買年貨不用到賣場、年貨大街人擠人，更不用另外撥時間，只要線上挑選好需要的商品，就有專人代買送上府。外送平台honestbee受訪表示，隨著春節腳步逐漸接近，截至目前訂單已比前幾個月增加三成到四成。

▲只要使用app訂購，就有專人到店裡幫忙採購需要的年貨。（記者胡姿霞攝影）

而主婦們最煩惱的年菜更是不須費心，今年Uber Eats首度推出外送即食年菜，與超過40間排隊人氣餐廳合作，只要消費者在1/13之前動動手指用app預定，熱騰騰的料理就有專人在指定日期送上桌。Uber Eats表示根據調查，準備年夜飯是主婦們最頭痛的過年行程，為了讓她們能有更多時間陪伴親友，而不是在廚房孤軍奮戰，今年才推出各種年菜組合，滿足大家族到小資家庭的需求。

▲熱門餐廳的年菜，用app訂購也可以在指定日期讓專人熱騰騰送上府。（記者胡姿霞攝影）

過年是不是感覺簡單多了呢？趕快看好需要的年貨年菜，懶人動動手指就靠這個輕鬆過年啦！

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